WBC決勝・米国―ベネズエラ

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。史上最強と謳われたドリームチームは8回に一時同点に追いつくも、最後は力尽きた。「2-3」は前回大会決勝と同じスコアだった。

主将のアーロン・ジャッジ外野手はこの試合4打数無安打3三振。試合後、ベネズエラナインが歓喜の輪を作る中、対照的な表情を浮かべた。呆然とした様子でベンチから動けず。ただグラウンドのほうを見つめていた。

試合は2点を先攻される苦しい展開。打線も主砲ジャッジが2打席連続三振を喫するなど、ハーパー、シュワーバー、ブレグマンといった強打者が凡打の山を築いた。それでも8回2死一塁で、ハーパーがセンターへ同点2ラン。一度は歓喜に包まれた米国ベンチだが、9回に勝ち越しを許し、そのまま敗れた。ジャッジは8回にも三振を喫し、この試合は快音を響かせることはできなかった。

戦前は「米国有利」の評判だった。ベッティングサイトを確認すると、米国1.36倍・ベネズエラ3.2倍（ドラフトキングス）、米国1.33倍・ベネズエラ3.4倍（ベットMGM）、米国1.34倍・ベネズエラ3.35倍（シーザーズ・スポーツブック）と、軒並み「米国V」を本命視していた。

米国はジャッジを筆頭に、昨季60発のローリー、スキーンズ＆スクーバルというサイ・ヤング賞コンビなど、史上最強のメンバーがそろった。1次ラウンドは最終戦イタリア戦で不覚を取り、まさかの3勝1敗で2位通過となったものの、準々決勝でカナダを5-3で撃破。最大の山と思われたドミニカ共和国も2-1で破り、3大会連続でファイナルへ。

前回2023年大会は決勝で日本に2-3で敗れ、準優勝。マイアミの忘れ物を取りに来た舞台だった。図らずも同じスコアで散った。



（THE ANSWER編集部）