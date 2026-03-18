WBC決勝・米国―ベネズエラ

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。史上最強と謳われたドリームチームは8回に一時同点に追いつくも、最後は力尽きた。「2-3」は前回大会決勝と同じスコアだった。

試合前、米国はジャッジ、ベネズエラはアラエスが国旗を担いで両国が入場し、最高潮のムードで始まった決勝。しかし、米国打線が沈黙した。3回、大一番の先発マウンドを託された右腕マクリーンがヒットと四球で1死一、二塁とし、2番ガルシアの場面、自らの暴投で二、三塁に。ここで犠飛を打たれ、先取点を奪われた。5回には2番手ケラーが準々決勝でも一発を放った7番アブレイユにソロを被弾し、突き放された。

反撃したい打線だったが、1次ラウンド最終戦・ドミニカ共和国戦で3回途中3失点KOされている左腕ロドリゲスを打ち崩せない。主砲ジャッジが2打席連続三振を喫するなど、ハーパー、シュワーバー、ブレグマンといった強打者が凡打の山を築く。ベネズエラが5回途中で救援陣に継投して以降も二塁すら踏めない。そんな状況で、一度は歓喜の瞬間が8回に訪れた。

回跨ぎでマウンドに上がった5番手右腕マチャドに対し、2死からウィットJr.が四球を選ぶと続くハーパーが2球目の速球を完璧にとらえ、センターへ同点2ランを放った。ところが、直後の9回にマウンドに上がったウィットロックが先頭四球から二盗を許し、スアレスに勝ち越しのタイムリー二塁打を打たれ万事休す。球場はベネズエラファンの耳をつんざく大歓声。そのまま1点差で敗れた。

最後の打者が三振に倒れると、グラウンドに飛び出して歓喜の輪を作るベネズエラの選手たちを、ベンチのジャッジらが呆然と見つめた。しばらく経っても多くのナインは動かず。敗戦という事実を受け入れるように、グラウンドの光景を目に焼き付けていた。

戦前は「米国有利」の評判だった。ベッティングサイトを確認すると、米国1.36倍・ベネズエラ3.2倍（ドラフトキングス）、米国1.33倍・ベネズエラ3.4倍（ベットMGM）、米国1.34倍・ベネズエラ3.35倍（シーザーズ・スポーツブック）と、軒並み「米国V」を本命視していた。

米国はジャッジを筆頭に、昨季60発のローリー、スキーンズ＆スクーバルというサイ・ヤング賞コンビなど、史上最強のメンバーがそろった。1次ラウンドは最終戦イタリア戦で不覚を取り、まさかの3勝1敗で2位通過となったものの、準々決勝でカナダを5-3で撃破。最大の山と思われたドミニカ共和国も2-1で破り、3大会連続でファイナルへ。

前回2023年大会は決勝で日本に2-3で敗れ、準優勝。マイアミの忘れ物を取りに来た舞台だった。図らずも同じスコアで散った。



（THE ANSWER編集部）