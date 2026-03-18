¡ÖÈ±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ë¡×4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖFaulieu.¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Kaho¤¬¸ì¤ë¡È¥Ê¥Î¥±¥¢¡ÉÂÎ¸³
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤ë¥®¥¿¡¼¤ÎÀûÎ§¤ä¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖFaulieu.¡Ê¥Õ¥©¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëKaho¤µ¤ó¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÈÈ±¤Î¼Á´¶¡É¤Ë¤âÁ¡ºÙ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊKaho¤µ¤ó¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Önanocare ULTIMATE EH‑NC80¡×¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È±¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô
Faulieu.¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëKaho¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÈ±¤Ï¡¢±éÁÕÃæ¤ËÍÉ¤ì¡¢¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÈ±¤ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ú¤¿¤ó¤È¤·¤ä¤¹¤¤¾å¤Ë¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¡ÊÃ¦¿§¡Ë¤ä¥«¥é¡¼¡ÊÀ÷¿§¡Ë¤ÎÍúÎò¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç¤ä¥À¥á¡¼¥¸ÂÐºö¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¤ä»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥í¥ó¤ØÄÌ¤¤¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ï»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÈ±¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¹õÈ±¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ä¥ä¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êåºÎï¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤Ê¼Á´¶¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£È±¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤äÀâÆÀÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Önanocare ULTIMATE EH‑NC80¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Önanocare ULTIMATE EH‑NC80¡×
Ä¾ÈÎ²Á³Ê¡§8Ëü4150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÉý148 ¡ß±ü¹Ô74¡ß¹â¤µ¡ß224Ð
½ÅÎÌ¡§¡ÊÌó¡Ë590g¡Ê¥Î¥º¥ë½ü¤¯¡Ë
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§¡ÊÌó¡Ë1200W¡ÊHOT/¶¯¡Ë
É÷ÎÌ¡§¡ÊÌó¡Ë0.8 m³/Ê¬¡Ê¶¯É÷»þ¡Ë
²¹É÷²¹ÅÙ¡§¡ÊÌó¡Ë95¡î¡ÊSTRAIGHT/AIRY¡Ë¡¢90¡î¡ÊMOIST/SMOOTH¡Ë
ÉÕÂ°ÉÊ¡§Â®´¥¥Î¥º¥ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
½Å¸ü´¶¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à
¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁ°µ¡¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖEH-NC80¡×¤Î¿Ê²½¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤È¤Æ¤â·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ °ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÏÓÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤»ä¤Ç¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥â¡¼¥É¤¬±Õ¾½¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤â¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢µ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡É½¼¨¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ÎÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ºÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤âÌë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿´¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â®´¥¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¥¥Þ¤Ã¤Æ¥Ä¥ä¤â½Ð¤ë¡ª¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤Ç¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤ÎÆü²Ý¤Ë
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷ÎÌ¤Î¶¯¤µ¤ÈÂ®´¥À¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤¬º¬¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¡¢´¥¤¯»þ´Ö¤¬Âç¤¤¯Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤ä¥Ö¥ê¡¼¥ÁÍúÎò¤Î¤¢¤ë»ä¤ÎÈ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ã¤¤¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ú¤¿¤ó¤È¤·¤ä¤¹¤¤»ä¤ÎÈ±¼Á¤Ë¤Ï¡ÈAIRY¡É¥â¡¼¥É¤¬ÆÃ¤Ë¹¥ÁêÀ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Á³¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¹Îä¥ê¥º¥à¥â¡¼¥É¤Ï¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À°¤¤¡¢¥Ä¥ä¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤· ¤¿¡£
ÍâÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼è¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¥«¡¼¥ë¤â°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿ÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿ÍâÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÈ±¤Î¥Ä¥ä¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÈ±¤Î¥Ä¥ä¡£¤½¤Î¼«¿®¤Èµ¤Ê¬¹âÍÈ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤ò´ÊÃ±¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ ¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À°¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È±¤Î¼Á´¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÓÀè¤â¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¤¡¢»ØÄÌ¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Î¼Á´¶¤Ë¤â°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¶¯¤¤¾ÈÌÀ¤äµÕ¸÷¤ÇÈ±¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£ Æ°¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍÉ¤ìÊý¤äÎ©ÂÎ´¶¤â¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢±éÁÕÃæ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¼«Á³¤È¼«¿®¤¬ »ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Îµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÃÊ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬È÷¤ï¤ì¤Ð»ý¤Á½Ð¤·¤â¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¼ýÇ¼À¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£ ¿á¤½Ð¤·¸ý¤È»ý¤Á¼ê¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¤ä¤ä¿óÄ¥¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±óÀ¬¤ä¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÙÊª¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ï»ý¤ÁÊª¤¬Â¿¤¯¡¢µ¡ºà¤ä°áÁõ¤Ç²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ëÆü¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤È¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤ê½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤È¤¤¤¦»È¤¤Æ»¤â¤µ¤é¤Ë¹¤¬ ¤ê¡¢±óÀ¬¤Ê¤É¤è¤êÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç´°À®ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª»Å¾å¤¬¤ê¤Î¼Á´¶¤ËÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë
Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ä¥«¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£ ¥Ä¥ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î¼Á´¶¤ËÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢EH-NC80¤Ï¤¤Ã¤È¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¤ä¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò½Å¤Í¤¬¤Á¤ÊÆ±¶È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¾ÈÌÀ¤Î²¼¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¼Á´¶¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ±¤Ï¡¢±éÁÕ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£ È±¤¬ÍÉ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ä¾ÈÌÀ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î±ð¤á¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ ¥µ¥í¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÈ±¤Î¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬µá¤á¤ëÈþ¤·¤µ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Major 1st Album¡ÖMiX¡×¡Ê2026Ç¯4·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë
Digital Single¡ÖÁó¤¤½Õ¡×
¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
Faulieu. Major 1st TOUR ¡ÈMiX¡É -PHASE01-
Faulieu.¸ø¼°¥µ¥¤¥È
The post ¡ÖÈ±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ë¡×4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖFaulieu.¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Kaho¤¬¸ì¤ë¡È¥Ê¥Î¥±¥¢¡ÉÂÎ¸³ appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.