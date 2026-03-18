Photo: haco

2023年6月23日の記事を編集して再掲載しています。

電気代の値上がりが心配な昨今。

少しでも電気のムダを見直せることはなんでもやってみよう！と試みています。意外と無駄使いしているかもしれないのが冷蔵庫。

たくさんモノを詰め込みすぎると冷気が回りきらず電気代もかかると言われていますが、週に1〜2度まとめ買い派のわが家は、どうしてもモノがいっぱいになってしまう日があります。

冷蔵庫専用の整理トレー

無印良品の冷蔵庫内整理トレーは、冷蔵庫専用の収納アイテム。冷蔵庫の奥行にピッタリのサイズで、幅は3種類あります。

冷蔵庫の中にバラバラに置くだけだと場所を取ってしまうし、上や奥が使いづらいのですが、トレーを入れると…

冷蔵庫内に引き出しができて収納量もアップ。引き出せば奥の方も使いやすくなります。

でもこれだけでは、どこにでもある収納ケースと違いがないのでは、と思いますよね。

3パターンのサイズが食料品にピッタリだった！

なぜこの3つのサイズなのかは、モノを入れてみたら分かりました。

冷蔵庫に入れそうなモノがだいたいこの3パターンの幅にピッタリ収まるのです。

いちばん幅の狭いサイズには、ヨーグルトやパックジュースが入りました。栄養ドリンクや細めの容器の調味料なども入りそうです。

真ん中のサイズには缶ビール、ジャムの瓶などがぴったり。ただし紙カップのチョコレートクリームはフタが入らず少し浮いてしまいます。

さらに、ごはんのお供などのビン類もこのサイズがよさそうです。

一番大きいサイズには卵パックや納豆、豆腐など。

豆腐3個パックや納豆3個パックはパッケージを外して横向きにするとたくさん収まります。

卵パックは少しずらせば2パック重ねることもできます。

この浅さも冷蔵庫にちょうどいいんです

今までは100均のもっと深さのあるケースを使っていました。奥行はそれほど変わりませんが、深さがある方がたくさん入っていいような気がしていました。

ところが、この整理トレーの浅さが冷蔵庫にはちょうどいいことに使ってみて気が付きました。最上段に置いても取っ手に手が届きやすいし、隙間からサッと取り出すこともできます。入れたものが底に沈んで見えなくて忘れてしまうこともないので、賞味期限切れの防止にもなりますね。

隣同士がくっつかない斜めの形と横のスリット

ケースの横に入ったスリットは冷気をしっかり中まで届けるための工夫。

さらに、隣同士がくっつかない斜めの形もその隙間に冷気の通すための工夫なのではと想像します。

普段、収納ケースを選ぶ時はこの隙間がもったいないので上から底までストンとまっすぐな形を選ぶことにしていますが、冷蔵庫に関してはこの隙間も大事なのかもしれません。

上段と奥をフル活用すると欲しかったスペースが誕生！

テーブルに出すまで冷やしておきたいサラダや、作り置きおかず、いただいたお菓子など、その日によって急に冷蔵庫に入れたいものが現れたときに慌てないように、予備のスペースが欲しいなと思っていました。

最上段の奥まで上手に整理できたら、内容量は変わらないのにそんな予備スペースが生まれました。

無印良品の冷蔵庫内整理トレーは、一見どこにでもある収納ケースに見えますが、冷蔵庫で使うためのトレーとして様々な工夫がされているトレーだということが分かりました。これから少しずつ買い足して、全部このトレーに替えたらさらに使いやすく、電気代も食費も無駄のない冷蔵庫になりそうで楽しみです。

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