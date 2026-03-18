KARA知英、美脚見せ変形スカート姿に視線集中「脚が綺麗すぎる」「どんな服も着こなしてる」
【モデルプレス＝2026/03/18】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が3月17日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーなスカートの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳KARAメンバー「脚が綺麗すぎる」変形スカートで美脚見せ
知英は「GYOTEN NEWS」とつづり、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演した際のオフショットを投稿。ブラウンのシャツにネクタイ、黒のアシンメトリープリーツスカートを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つショットを公開している。
この投稿に「大人可愛い」「どんな服も着こなしてる」「脚が綺麗すぎる」「スタイル最高」「スタイリッシュで格好良い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳KARAメンバー「脚が綺麗すぎる」変形スカートで美脚見せ
◆知英、アシメスカートから美脚チラリ
知英は「GYOTEN NEWS」とつづり、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演した際のオフショットを投稿。ブラウンのシャツにネクタイ、黒のアシンメトリープリーツスカートを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つショットを公開している。
◆知英の投稿に反響
この投稿に「大人可愛い」「どんな服も着こなしてる」「脚が綺麗すぎる」「スタイル最高」「スタイリッシュで格好良い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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