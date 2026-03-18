知英（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/18】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が3月17日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーなスカートの衣装姿を公開し、話題となっている。

【写真】32歳KARAメンバー「脚が綺麗すぎる」変形スカートで美脚見せ

◆知英、アシメスカートから美脚チラリ


知英は「GYOTEN NEWS」とつづり、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演した際のオフショットを投稿。ブラウンのシャツにネクタイ、黒のアシンメトリープリーツスカートを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つショットを公開している。

◆知英の投稿に反響


この投稿に「大人可愛い」「どんな服も着こなしてる」「脚が綺麗すぎる」「スタイル最高」「スタイリッシュで格好良い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

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