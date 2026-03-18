なにわ男子、USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」イベント登場 “同い年”5周年をマリオポーズで祝福
【モデルプレス＝2026/03/18】なにわ男子が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の入口『スーパースター・プラザ』で行われたアニバーサリー・セレモニーに参加。エリア開業5周年を祝福した。
【写真】なにわ男子、USJの人気エリアを体験
アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で、「なにわ男子」が人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンからスタート。まるでマリオやルイージのように、全身を使ってアクティビティに挑戦し、みんなで力をあわせて元気にクリアしていく様子が、セレモニー会場の特設モニターに映し出された。人気アトラクション『マリオカート 〜クッパの挑戦状〜』を体験した藤原丈一郎と大橋和也、『あつめろ！ボムへい・バラバラパズル』ではしゃいだ高橋恭平、大西流星、長尾謙社、『そろえろ！ドッスン・フリップパネル』に2人で息を合わせてチャレンジする道枝駿佑と西畑大吾が、からだ全身を使ったアソビ体験を満喫した。
特設モニターには、アソビ体験で“一致団結”した「なにわ男子」のメンバーが、「土管」を抜けて「スーパースター・プラザ」に集合してくるライブ映像が映し出された。特別招待ゲストの人々から歓声があがるなか、スターを散りばめた巨大なスペシャル・ケーキをはじめ、マリオのゲームでおなじみの“無敵”アイテム「スーパースター」がテーマの『5周年アニバーサリー・デコレーション』で飾られた『スーパースター・プラザ』に、マリオやルイージたち、そしてメンバー7人が全員到着した。
セレモニーでは、エリア開業5周年について、「スーパー・ニンテンドー・ワールドが5年経つってことですよね！なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ、ありがとうございます！そんな同い年の場所で、なにわ男子全員揃って、この場に立てていることがすごく嬉しいです」（大橋）、「この場所に来ると、なんといってもマリオのゲームの世界に飛び込んだかのような、すごいワクワクがあります！！ゲームをしている人はもちろん、それを見守ってる人、応援している人も一緒になって、“一致団結”して楽しめる1年にしていただきたいなと思います」（大西）、「あちらに見えるケーキもそうなんですけど、スーパースターが沢山いるので、皆さんにもぜひあの”無敵”状態を体験していただきたいです。一度だけじゃなく何度も来て、いろいろな発見を沢山楽しんでほしいです」（藤原）と、それぞれの想いを語った。
続いて「なにわ男子」のメンバーは、お祝いに駆け付けたクルーたちと“一致団結”してリボンを引き、大きなアニバーサリーボックスを全員で開封。ボックスからスター形のコンフェティ（紙吹雪）が吹き出し、青空に舞いあがった。さらに、メンバーは息ピッタリに「We are all STARS！無敵の1年スタート！」と声を合わせて“マリオポーズ”を披露し、エリア開業5周年を元気に祝福。最後に、大橋は「スーパー・ニンテンドー・ワールドの5周年、“一致団結”して“みんなで無敵”な1年を楽しんでください！そして、僕たちなにわ男子も5周年なので、“一致団結”して“無敵”状態でがんばりますので、応援よろしくお願いします！」と語った。（modelpress編集部）
ー 『スーパー・ニンテンドー・ワールド』体験について
西畑「そろえろ！ドッスン・フリップパネルというキーチャレンジに挑戦しました。もう楽しすぎて！超興奮しました。声をあわせながら、力を合わせてチャレンジするゲームだったんですけど、まさに“一致団結”だなと！」
道枝「2人の力を合わせてやるので、なんか素になっちゃって！すごく夢中で時間を忘れてやりましたね！」
大橋「私ごとなんですが…僕めちゃくちゃヨッシー大好きで！メンバーカラーも緑なんで、一緒なんです。今日、横に立つのもすごくドキドキしてたんですけど、さっき、（ヨッシーが）すごく励ましてくれて、緊張ほぐれました（笑）。さすがヨッシーです！」
大西「（あつめろ！ボムへい・バラバラパズルでは）みんな熱狂して走り回ったりして、すごく楽しいアトラクションでした！大人数でやっても楽しいですね」
ー ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの思い出について
長尾「小さいころから、何十回何百回とユニバには来ていて、メンバーとも何回か来てるんです。毎回“NO LIMIT!”を感じて元気が出る、僕の青春が詰まった場所です。スーパー・ニンテンドー・ワールドが出来た時も来たんですけど、それから5年たって、日本が世界に誇る素敵なワールドが5周年、そして僕たちも5周年、より一緒に成長していけたらいいなと感じてます」
高橋「何度も来るたびに、いろいろな体験を（パークで）楽しんでます。スーパー・ニンテンドー・ワールドに来た時には、友だちとこの土管の前で10分くらい写真を撮ったりだとか、土管をくぐった先の、アトラクションだけではない世界観が本当に楽しいですね」
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【写真】なにわ男子、USJの人気エリアを体験
◆なにわ男子、USJイベント登場
アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で、「なにわ男子」が人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンからスタート。まるでマリオやルイージのように、全身を使ってアクティビティに挑戦し、みんなで力をあわせて元気にクリアしていく様子が、セレモニー会場の特設モニターに映し出された。人気アトラクション『マリオカート 〜クッパの挑戦状〜』を体験した藤原丈一郎と大橋和也、『あつめろ！ボムへい・バラバラパズル』ではしゃいだ高橋恭平、大西流星、長尾謙社、『そろえろ！ドッスン・フリップパネル』に2人で息を合わせてチャレンジする道枝駿佑と西畑大吾が、からだ全身を使ったアソビ体験を満喫した。
◆なにわ男子、エリア開業5周年を祝福
セレモニーでは、エリア開業5周年について、「スーパー・ニンテンドー・ワールドが5年経つってことですよね！なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ、ありがとうございます！そんな同い年の場所で、なにわ男子全員揃って、この場に立てていることがすごく嬉しいです」（大橋）、「この場所に来ると、なんといってもマリオのゲームの世界に飛び込んだかのような、すごいワクワクがあります！！ゲームをしている人はもちろん、それを見守ってる人、応援している人も一緒になって、“一致団結”して楽しめる1年にしていただきたいなと思います」（大西）、「あちらに見えるケーキもそうなんですけど、スーパースターが沢山いるので、皆さんにもぜひあの”無敵”状態を体験していただきたいです。一度だけじゃなく何度も来て、いろいろな発見を沢山楽しんでほしいです」（藤原）と、それぞれの想いを語った。
続いて「なにわ男子」のメンバーは、お祝いに駆け付けたクルーたちと“一致団結”してリボンを引き、大きなアニバーサリーボックスを全員で開封。ボックスからスター形のコンフェティ（紙吹雪）が吹き出し、青空に舞いあがった。さらに、メンバーは息ピッタリに「We are all STARS！無敵の1年スタート！」と声を合わせて“マリオポーズ”を披露し、エリア開業5周年を元気に祝福。最後に、大橋は「スーパー・ニンテンドー・ワールドの5周年、“一致団結”して“みんなで無敵”な1年を楽しんでください！そして、僕たちなにわ男子も5周年なので、“一致団結”して“無敵”状態でがんばりますので、応援よろしくお願いします！」と語った。（modelpress編集部）
◆なにわ男子、そのほかのコメント
ー 『スーパー・ニンテンドー・ワールド』体験について
西畑「そろえろ！ドッスン・フリップパネルというキーチャレンジに挑戦しました。もう楽しすぎて！超興奮しました。声をあわせながら、力を合わせてチャレンジするゲームだったんですけど、まさに“一致団結”だなと！」
道枝「2人の力を合わせてやるので、なんか素になっちゃって！すごく夢中で時間を忘れてやりましたね！」
大橋「私ごとなんですが…僕めちゃくちゃヨッシー大好きで！メンバーカラーも緑なんで、一緒なんです。今日、横に立つのもすごくドキドキしてたんですけど、さっき、（ヨッシーが）すごく励ましてくれて、緊張ほぐれました（笑）。さすがヨッシーです！」
大西「（あつめろ！ボムへい・バラバラパズルでは）みんな熱狂して走り回ったりして、すごく楽しいアトラクションでした！大人数でやっても楽しいですね」
ー ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの思い出について
長尾「小さいころから、何十回何百回とユニバには来ていて、メンバーとも何回か来てるんです。毎回“NO LIMIT!”を感じて元気が出る、僕の青春が詰まった場所です。スーパー・ニンテンドー・ワールドが出来た時も来たんですけど、それから5年たって、日本が世界に誇る素敵なワールドが5周年、そして僕たちも5周年、より一緒に成長していけたらいいなと感じてます」
高橋「何度も来るたびに、いろいろな体験を（パークで）楽しんでます。スーパー・ニンテンドー・ワールドに来た時には、友だちとこの土管の前で10分くらい写真を撮ったりだとか、土管をくぐった先の、アトラクションだけではない世界観が本当に楽しいですね」
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