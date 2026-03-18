この楽ちんさ、病みつきかも♡【40・50代】結んでも下ろしてもキマる！「長めレイヤー」

髪質の変化で髪の扱いが難しくなってきた……と感じている40・50代は「長めレイヤー」を試してみて。レイヤーで軽さと動きを演出できるので、結んでも下ろしても形が決まりやすいのが嬉しいポイント。忙しい毎日でもラクにおしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。大人にぴったりな「長めレイヤー」をさっそくチェック！

レイヤーがおしゃれな抜け感を演出

程よいレイヤーで上品に仕上げた長めレイヤー。軽くなりすぎず、落ち着いた雰囲気に仕上がっています。レイヤーによって毛先に動きがプラスされることで、柔らかさや抜け感を演出できそう。まとまり感があり、スタイリングしやすいのもポイントです。

長さを変えずにイメージチェンジできる

@ema_nishibuさんが「家族や同僚に褒められるレイヤーカット」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによる髪の動きが華やかさを演出しています。長さをキープしながらイメージチェンジできるので、髪を伸ばしたい人にもおすすめです。

スタリングが簡単なくびれレイヤー

控えめにレイヤーを入れた扱いやすいくびれヘア。@kitadani_koujiroさんは「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎」とコメントしていて、忙しい朝も簡単にスタイリングできそうです。いざという時には結べるのも心強い。

軽やかで上品な仕上がりが魅力

こちらのヘアスタイルは、レイヤーが軽やかさを演出しているのがポイント。ツヤのあるカラーを合わせて若々しい印象に仕上げています。毛先に動きをつけたスタイリングによって、空気を含んだようなエアリーな雰囲気に。上品さと軽やかさを両立できる、大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

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※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ema_nishibu様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri