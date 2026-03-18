元乃木坂46中村麗乃、約3年前のピンク髪ショットに絶賛の声「アニメから出てきたみたい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の中村麗乃が3月16日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーがピンク色だった頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元乃木坂メンバー「アニメから出てきたみたい」ピンク髪でイメージ激変
中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」と写真を複数枚投稿。ほんのりくすんだピンクカラーに染めた髪にさくらんぼや黒いリボンのヘアアクセサリーを付けた、普段の艶のあるブラウン髪とはまた一味違う姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「ビジュ最強」「アニメから出てきたみたい」「印象変わって新鮮」「ピンク髪も似合う」「春っぽくて好き」「またピンク髪してみて」「このカラー真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元乃木坂メンバー「アニメから出てきたみたい」ピンク髪でイメージ激変
◆中村麗乃、大人可愛いピンク髪披露
中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」と写真を複数枚投稿。ほんのりくすんだピンクカラーに染めた髪にさくらんぼや黒いリボンのヘアアクセサリーを付けた、普段の艶のあるブラウン髪とはまた一味違う姿を披露している。
◆中村麗乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「ビジュ最強」「アニメから出てきたみたい」「印象変わって新鮮」「ピンク髪も似合う」「春っぽくて好き」「またピンク髪してみて」「このカラー真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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