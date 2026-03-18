1.飼い主と離れたくない

飼い主さんがトイレに行こうとしたとき、ついてくる猫がいます。それは、飼い主さんのことが大好きで、離れたくないから。飼い主さんのことを母猫のように思っている、甘えん坊の猫に多い行動です。

人間と一緒に暮らしていると、成猫になっても子猫気分が抜けないことがあります。母猫のような存在の飼い主さんから離れたくないのでしょう。トイレのドアを閉めようものなら、ドアを引っかいたり、隙間から前足を入れてくるなんてこともありますね。

ただ、トイレ以外どこにでもついてきたり、飼い主さんの姿が見えないと問題行動や何らかの症状を引き起こすような場合は、分離不安症の可能性もあります。

2.ドアの向こうが気になる

いつも閉まっていて中に入ることのできないトイレは、好奇心旺盛な猫が興味を持つ場所でもあります。その中に飼い主さんが入っていったので、中はどうなっているのか、飼い主さんが何をしているのか気になるのです。

飼い主さんがドアを開けた瞬間に一緒に入ってしまうなんてこともありますね。水を流したときの音に反応していることもあります。

3.自分の縄張りだと思っている

室内で飼われている猫にとって、家の中は自分の縄張りです。トイレに入ったことがあるなら、そこも縄張りだと思っているのでしょう。

自分ではドアを開けられないので、飼い主さんが入るときにすかさず自分も入って中を確認したり、自分のにおいをつけたりします。

猫にトイレを覗かれて困るときは？

猫がトイレを覗くのをやめさせるには、トイレに立つときに猫がついてきても知らんふりしていましょう。ついてくる姿がかわいくて、思わず反応してしまうかもしれませんが、褒められたと思い、同じことを繰り返すきっかけになります。

また、普段からスキンシップやコミュニケーションをはかり、愛情を伝えてあげたり遊んであげるなど猫の欲求を満たしてあげてください。

反対に、常に猫とべったりしていると猫が飼い主さんから離れられなくなり、分離不安症を引き起こしてしまうこともあります。猫とは適度な距離を保って過ごす時間も必要です。

まとめ

猫にトイレを覗かれたことがあるという飼い主さんは多いようです。トイレまでついてきちゃうなんて、愛おしさも増しますね。でも、中に入られたり、外でガリガリやられては、落ち着けません。そんなときは、猫にちょっと我慢していてもらうことも必要です。

ただ、分離不安症の場合は、飼い主さんがトイレに入ってしまったことで不安になっています。猫がひとりでいられないほど寂しがりやになってしまい、問題行動や何らかの症状が見られたら、動物病院で相談してみてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)