春の風物詩キターーーーッッ！！【マクドナルド】今しか食べられない「新作バーガー」に注目！

毎年春の訪れとともに、【マクドナルド】に登場している期間限定バーガーが、今年も登場。なんと、公式サイトによると「今年で初登場から30周年を迎える」のだそう。毎年恒例のバーガーに加え、爽やかなレモンの風味が楽しめるバーガーも3年ぶりに復活し、見逃せないラインナップになっている様子。今回は、そんな話題満載の「新作バーガー」を詳しくご紹介します。

春の風物詩とも言える新作バーガー

初の日本限定バーガー「てりやきマックバーガー」の進化版として、1996年に発売された「てりたまバーガー®」。卒業シーズンに登場するイメージと相まって、春だけの定番メニューとして楽しみにしている人も多いのでは。@empireo25さんも、「てりたまはマックの春の風物詩だよ」とコメントを投稿しています。春らしく、桜が描かれたパケも要チェック！

あと引く美味しさ！ こだわり満載てりやきソース

@empireo25さんは、「甘辛いソースポークパティにプルプルたまごが良く合ってて美味しい」「レタスもしっかり入っててシャキッとしてる感じ」と味の感想を投稿。甘辛いソースは、公式サイトによると、「しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えたてりやきソース」とのことで、てりやきソースの味とパティの食べ応え、さらにたまごとの組み合わせに夢中になって食べてしまいそうです。

甘辛てりやきソースと爽やかなタルタルソースの酸味

3年ぶりに登場したのは、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」。味の決め手となるタルタルソースは、公式サイトによると「瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感たっぷりのタルタルソース」とのこと。今年は、レモン果汁もプラスされ、風味がパワーアップしているのを感じられそう。てりやきソースとタルタル、それぞれ特徴的な味わいが絶妙なバランスで楽しめるはず。

ベーコンが隠れた存在感を発揮！？

ゴマ付きのバンズに、てりやきソースをまとったポークパティ、たまご、レタス、ベーコン、レモンタルタルソースをサンドした「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」。中でも気になる存在が、@empireo25さんが「スモーキー」と紹介するベーコンです。甘辛いてりやき味と爽やかなタルタルソースの味にアクセントを与える存在として、期待できそう。

どちらも期間限定なので、ランチはマクドナルドで、春の風物詩バーガーを味わってみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N