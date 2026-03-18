近畿地方では、今日18日の午後は広く雨が降り、夜遅くは雷を伴った強い雨や激しい雨の降る所があるでしょう。この雨のあとは天気が回復し、20日(金・祝)からの3連休は春の陽気が戻る見込みです。気温の上昇とともに京都市や大阪市では桜の開花が進みますが、ヒノキ花粉の飛散も増えてくるため、引き続き対策が必要です。

今日18日午後は広く雨 夜遅くは雷雨や激しい雨に注意

午前11時現在、近畿地方の所々で雨が降っており、西からはまとまった雨雲が近づいています。

午後は広い範囲で雨となり、夜にかけて本降りになる所があるでしょう。

特に、午後9時以降は太平洋側を中心に局地的に雷雲が発達し、和歌山県南部では激しい雨の降る恐れがあります。

明日19日の明け方にかけて、落雷や突風、雨の降り方に注意が必要です。

3連休(20日〜22日)は春の陽気に 京都や大阪で桜の開花が近づく

明日19日の明け方にかけて雨が降り、この雨が桜の開花を促してくれるでしょう。日中は天気が回復し、次第に晴れる見込みです。

20日(金・祝)と21日(土)は、高気圧に覆われて大体晴れるでしょう。22日(日)も日差しが届きますが、高気圧が東へ遠ざかり南から湿った空気が流れ込むため、次第に雲が増えて和歌山県南部では雨の降る可能性があります。



気温は、平年並みか平年より高いでしょう。

雨のあとの寒の戻りはほとんどなく、日中は春本番の暖かさが続く見込みです。22日(日)は京都市や奈良市など20℃くらいまで上がる所もあり、上着いらずの暖かさでしょう。朝との寒暖差にはお気をつけください。



3連休から来週にかけては、京都市や大阪市など近畿地方でも続々と桜の開花の便りが届きそうです。

スギ花粉から次第にヒノキ花粉の季節へ 引き続き対策を

今日18日〜明日19日の雨のあとは、スギ花粉の飛散がだんだんと落ち着いてくるでしょう。

近畿地方では、ヒノキ花粉が飛び始めている所がありますが、桜の開花とともにスギ花粉に変わってヒノキ花粉の飛ぶ量が増えてくる見込みです。

3連休も、各地で花粉が「多く」飛ぶでしょう。



暖かくなり、お出かけをする機会も多くなるかもしれません。

帰宅した際は、体についた花粉を室内にいれないことが大切です。上着を玄関先ではたいたり、洋服や髪の毛についた花粉を落としたりするなど、引き続き花粉対策をしてください。