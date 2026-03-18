横浜FMジョルデイ・クルークスのプレーに脚光

横浜F・マリノスに所属するベルギー人MFジョルデイ・クルークスが圧巻のプレーで観衆を魅了した。

3月14日に行われたJ1百年構想リーグ第6節のジェフユナイテッド市原・千葉戦で、背後からのロングボールをピタリと止めてフィニッシュに持ち込んだ。

横浜FMがMF遠野大弥とFW谷村海那のゴールで2−0で勝利した一戦で、年代別ベルギー代表歴のある助っ人が、高い技術を見せつけた。この試合、キャプテンマークを巻いて出場したクルークスは、開始7分にチームを勢いづけるプレーを見せる。

最終ラインからロングボールが前線に送られると、クルークスは落下地点を見極めてスピードに乗ったまま左足を出す。左足の甲でピタリとボールを止めて減速すると、止まりきれないDFを尻目にカットインして左足でシュートを放つ。カバーに入っていたDF河野貴志にヘディングでブロックされたが、高い技術で難しいボールを処理してフィニッシュまで結びつけた。

このプレーには、ファンから「浅野のドイツ戦みたいな完璧トラップ」「上手いし、この距離でも振ってくれると見る側からしたら楽しい」「ジョルディ半端ないって！」「これは神トラ」「半端ない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）