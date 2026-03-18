長崎FWノーマン・キャンベルに脚光

V・ファーレン長崎のFWノーマン・キャンベルが異次元のスピードでファンを魅了している。

長崎は3月15日にJ1百年構想リーグ地域リーグラウンド第6節でアビスパ福岡と対戦。FWチアゴ・サンタナのゴールで1-0の勝利を収めた。

そんな長崎に今季新加入して早速存在感を示しているのがキャンベルだ。デンマーク1部ラナースFCから移籍し、Jリーグ初のジャマイカ人プレーヤーとなった26歳はデビュー戦となった開幕節のサンフレッチェ広島戦で途中出場からアシストを記録すると、第3節名古屋グランパス戦（3-1）では2得点を決めてチームを勝利に導いた。

この福岡戦ではゴールこそなかったが、相手DFを後方から追い抜くほどの高速スプリントを披露するなど自慢のスピードを武器に何度もチャンスを演出。Jリーグの公式YouTubeが「笑いが出るくらい速い」とキャンベルのプレー動画を公開すると、ファンからは「ガチで速すぎる」「エムバペよりも速く見える」「今のJ1でこれより速い選手おる？」「速いし上手いって凄えな」「速いだけじゃないのがすごい」「スカウト有能すぎる」「1人でお金取れる」「来シーズンには日本に居なさそう」といったコメントが寄せられるなど大反響となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）