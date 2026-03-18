放送中の日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜・後１０時）の出演で注目を集めている俳優の内堀太郎が、芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテイメント」に所属することが１８日、同社から発表された。

映画監督の今泉力哉氏が監督・脚本を手がけ、「冬のさ春のね」の愛称でＳＮＳでも話題となっている同作は、杉咲花演じる主人公・文菜がときに失敗しながらも等身大に生きる姿を描くラブストーリー。内堀は文菜の先輩小説家・山田線を演じている。文菜に恋人がいるのを知りながら、たびたび文菜と飲んだり、ホテルで会ったりする役どころで、その独特の存在感が話題となっていた。

「エヴァーグリーン―」は溝端淳平、池田エライザらが所属。内堀は「こうして交流の輪を広げることができたこと、うれしく思っています」とコメント。「これまで出来なかったことを含め、いろいろなことに挑戦していきたいと思っています」と意欲をみせた。

【内堀太郎コメント】

ほとんどの方が、はじめましてになると思うのですが、はじめまして、内堀太郎と申します。

これまでフリーランスで俳優活動をしていましたが、この度、『冬のなんかさ、春のなんかね』の出演（山田線役）で、ご縁があり、エヴァーグリーン・エンタテイメントに所属する運びとなりました。こうして交流の輪を広げることができたこと、うれしく思っています。

これまで出来なかったことを含め、いろいろなことに挑戦していきたいと思っています。皆様のお目に触れることができるように努めてまいります。よろしくお願いいたします。

【今泉力哉監督コメント】

内堀さんは俳優としての魅力というよりも、人が、その人柄が好きです。そんなに親しいわけではないのですが、本当に大変な時にふらりと頼ってくれたり、他人の弱さを否定することがなかったり。そういう彼がするお芝居が好きです。

出会ったころ、俳優ワークショップで３人ずつ分かれて「恋愛相談をする」みたいな台本を配ったら、「僕、人に恋愛の相談とかしないんですけど」って言い出して、「じゃあ、しない感じにセリフ直していいよ」みたいなことを言った気もして。そのくらい、嘘がなくて、ちゃんとめんどくささもあって、自分と似た部分もきっとあって。そんな内堀さんの今後の活躍を楽しみにしています。