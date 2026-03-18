シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１８日に新曲「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」のミュージックビデオ（ＭＶ）をＹｏｕＴｕｂｅで公開する。

同曲は２月にリリースした自身１４年ぶりとなる新アルバム「ＳＨＡＤＯＷ ＷＯＲＫ」のメイントラック。

「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」は日本語で「赦し（ゆるし）」を意味する。２０２０年から心理カウンセリングを受け始めたアンジェラが、トラウマや心の闇に翻弄（ほんろう）されてきた過去の自分を赦し、今の自分を受け入れるというテーマの曲になっている。

ＭＶは「ハーフとして生まれた疎外感」を抱えながら過ごした徳島時代の幼少期、自己肯定感の低さを埋めるため他人からなんとか認められようと「怒りを燃料にして前に突き進んでいた」というデビュー前のインストアライブや初の武道館ライブの映像を使用。自ら構想を考え、「手紙」でもタッグを組んだ武藤眞志監督が映像制作をした。

公開に際しアンジェラは「心理カウンセリングを受け始めるようになってからデビュー当時を振り返ることが多くなり、どんどん過去の自分がいとおしくなりました。そんな時にＦｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ（赦し）という言葉が浮かんできました。当時の自分を優しくハグしてあげることが、怒りを燃料にして突き進んでいたことへの赦しだと思って『Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ』という楽曲を作りました」と回想。「『手紙』は、３０歳の私から１５歳の自分へ送る気持ちで作りましたが、『Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ』は４８歳の今、３０歳の私に送る曲です」と明かした。