読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）が、２３日からリニューアルされることを１８日、同局が発表した。中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーがメインキャスター。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新する。

また、新たに木曜日と金曜日のサブキャスターに入社１年目の吉澤真彩アナウンサーが決定した。吉澤アナは「まさかこの春からサブキャスターとして番組に携われるとは思っておらず、話を聞いたときは驚きのあまり『本当ですか？』と２度、３度と確認してしまいました」と驚いた様子。徐々に実感が湧いてきているそうで「多くの情報に触れていただく中で、『もっと知りたい』『これやってみたい』など、何かの“きっかけ”お届けできればうれしいです。これからよろしくお願いいたします！」と、元気良くアピールした。

月曜日と火曜日のサブキャスターはｙｔｖアナウンサーが日替わりで、水曜日のサブキャスターは渡邊幹也アナウンサーが務める。火曜日の中継コーナー「お写んぽ」は増田陽名アナウンサーが、木曜日の中継コーナー「旬感中継」は藤岡宗我アナウンサーが担当することも発表された。