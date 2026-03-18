◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが米国に勝利し、初優勝を決めた。

アクーニャやアラエスらメジャーで活躍するタレント集団は、チームメートと抱き合い、歓喜を分かち合った。多くのベネズエラファンが集まった場内に地鳴りのような歓声が響いた。

世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発した。

序盤からベネズエラが主導権を握っていた。両チーム無得点の３回。１死一、二塁の好機をつくり、迎えたのはベネズエラの２番・ガルシア。４球目が暴投で１死二、三塁となり、ガルシアが中犠飛を放った。重要な先取点を奪い、ナインやファンは大熱狂。大きな得点が刻まれた。

さらに５回だ。先頭のアブレイユが中堅へ豪快なソロ。貴重な追加点を奪い、試合の流れを渡さなかった。

投げては先発したロドリゲスが好投。５回途中無失点と強打の米国打線を封じた。しかし、８回にマチャドがハーパーに同点２ランを被弾。試合は振り出しに戻った。

直後に打線が奮起した。先頭のアラエスが四球で出塁。代走のサノハが二盗し、無死二塁とするとE・スアレスが左中間へ勝ち越しの二塁打を放った。激しい攻防が繰り広げられる中で、最後は勝ちきった。

初の決勝進出だったベネズエラはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）らタレントぞろい。準々決勝で前回王者の日本に勝利すると、準決勝ではイタリアに逆転勝ち。初めて決勝に進出していた。前回２３年大会では米国に敗れて敗退したおりリベンジの思いをたぎらせて、見事に勝利した。ロペス監督が今大会限りでの退任を示唆する中、悲願を達成。マイアミの夜にベネズエラナインの歓喜が広がった。

【ベネズエラの今大会戦績】

▼１次ラウンド Ｄ組２位

６日 〇６−２オランダ

７日 〇１１−３イスラエル

９日 〇４−０ニカラグア

１１日 ●５−７ドミニカ共和国

▼準々決勝

１４日 〇８−５日本

▼準決勝

１６日 〇４−２イタリア

※日付は現地時間