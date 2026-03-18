◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国がベネズエラとの決勝に敗れ、１７年大会以来となる世界一奪還はならず、準優勝となった。メジャーのスター軍団を擁し、３大会連続の決勝進出となったが、前回大会に侍ジャパンに敗れた雪辱を果たせず、涙をのむ形となった。ジャッジらスター軍団は敗戦に呆然。ジャッジはベンチでバットを持ったまま、グラウンドで狂喜乱舞するベネズエラナインを見つめ、悔しさをにじませた。

米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。だが、両軍無得点の３回にはガルシアの中犠飛で先制を許し、５回には先頭アブレイユにソロを被弾し、２点のビハインドを背負った。援護したい打線だったが、ベネズエラ先発の左腕Ｅ・ロドリゲス投手の前には、４回１／３で１安打無失点に封じられるなど、二塁すら踏めない劣勢が続いていた。８回、ハーパーに同点２ランが飛び出し盛り上がりは最高潮に。だが直後の９回にはウィットロックが、無死二塁からスアレスに勝ち越しの適時二塁打を浴びた。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら圧倒的な爆発力を誇るドリームチームだった。

１次ラウンドはイタリアに敗れ、一時は敗退危機となったが、３勝１敗で無事に通過。準々決勝ではカナダを５―３で撃破すると、強豪ドミニカ共和国には２―１といずれも競り勝ち、世界一奪還に王手。試合前会見でデローサ監督は「選手たちが一丸となっていることを誇りに思う。みんながハードワークしているを誇りに思う。優勝という形で報われれば、私にとって最も報われる瞬間になる」と意気込んでいたが、あと一歩及ばなかった。

【米国の今大会戦績】

▼１次ラウンドＢ組

６日 〇１５−５ブラジル

７日 〇９−１英国

９日 〇５−３メキシコ

１０日 ●６−８イタリア戦

▼準々決勝

１３日 〇５−３カナダ

▼準決勝

１５日 〇２−１ドミニカ共和国