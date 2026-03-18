タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップのコスチューム姿で今季チームを報告した。

「2026年もR'Qs Racing Girlsとして、スーパーGTに参戦するR'Qs Motor Sportsを応援します」と報告。

白のコスチューム姿の写真をアップし「大好きなチームでレースアンバサダーを継続させていただけてほんとうに幸せです！2019年、2023年、2025年、2026年と、4年間おなじチームでレースアンバサダーを務めるのはわたしの中で初めてです」とつづり、「今年もサーキットで会おうね」と呼び掛けた。

今季のR'Qs（アールキューズ）Racing Girlsのメンバーは、安西のほか、平野由佳、美波みゆ、東城百合子の計4人。

この投稿にフォロワーらからは「まりきゅん継続おめでとう」「レース場でひときわ輝きを放ちそうですね」「かわいいRQ」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「」などの声が寄せられている。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」のレースクイーンを務めている。公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。