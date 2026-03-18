【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】１７日（日本時間１８日）に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝で、ベネズエラが３―２で米国との接戦を制した。

アクーニャも四球でつなぐ

初めて決勝の舞台を踏んだベネズエラが、一丸となって先制点をもぎ取った。

三回、先頭のペレス（ロイヤルズ）は外角球を逆らわずに右方向へはじき返した。前回大会の準々決勝で米国に敗れた悔しさを知る３５歳のベテランが突破口を開くと、一死後、アクーニャ（ブレーブス）はカウントを追い込まれたが、落ち着いて四球を選んだ。米国へのリベンジを誓う切り込み隊長がしっかりとつないだ。

打席には２番ガルシア（ロイヤルズ）。暴投で二、三塁と好機が広がった。願ってもないチャンスで変化球を強くたたくと、中堅への当たりは犠飛には十分な大きさで、スコアボードに「１」を刻んだ。

ロペス監督は「経験豊富な選手と若手からなるこのグループは、チームミーティングが必要ないほど団結している」とチームを評し、自信を持って選手をグラウンドに送り出した。大一番で、チームの強みを発揮した。（平沢祐）