読売テレビは17日、夕方の情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）の木〜金曜のサブキャスターを、入社1年目の吉澤真彩アナウンサー（24）が担当すると発表した。

吉澤アナは「これまでにも『旬感中継』や『キニナル中継』など、『ten.』で何度か中継を担当させていただきましたが、まさかこの春からサブキャスターとして番組に携われるとは思っておらず、話を聞いたときは驚きのあまり『本当ですか？』と2度、3度と確認してしまいました」とびっくり。

続けて、「徐々に実感が湧いてきた今は、身の引き締まる思いでいっぱいです。皆さまにニュースをわかりやすくお伝えできるよう、ひとつひとつの原稿に丁寧に向き合ってまいります。多くの情報に触れていただくなかで、『もっと知りたい』『これやってみたい』など、何かの“きっかけ”をお届けできればうれしいです。これからよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

同番組は23日放送からリニューアル。これまで中谷しのぶアナが水〜金曜、黒木千晶アナが月〜火曜を担当してきたメインキャスターについて、中谷アナが月、水〜金曜を、足立アナが火曜のメインキャスターを担当すると発表していた。