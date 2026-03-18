散歩中の黒柴が遠くから聞こえる足音に気づいた瞬間、しっぽがゆらゆらと動き出し…？大好きな小学生たちとの再会を喜ぶ姿は、記事執筆時点で2.6万回以上再生され、「しっぽ揺れていくの可愛い」「ほっこりする光景」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：犬の散歩中『小学生たち』が遠くから駆け寄ってきて…ずっと見ていたくなる『愛おしい光景』】

遠くから聞こえる「大好きな足音」に尻尾が反応！

TikTokアカウント「@kuroshibawanwan_choco」に投稿されたのは、散歩中に大好きな小学生たちの気配を感じ取った黒柴の微笑ましい様子です。

黒柴の「チョコプリン」ちゃんは、道で人に会うたび全力で愛想を振りまいてしまうほど、人懐っこい性格なのだとか。そんな性格もあって、街の小学生たちからも大人気の存在だといいます。

この日も散歩中、遠くから仲良しの小学生が近づいてくる足音が聞こえると、早速パタパタと尻尾が反応。だんだんと振るスピードが速くなっていきます。

あだ名は「ハピハピワンコ」

足音がどんどん近づいてくると、もう尻尾だけでは喜びを抑えきれません。チョコプリンちゃんは身体中をウネウネとさせて、全力で「大好き」を表現します。お耳もペターンと寝かせて、撫でられる準備は万端です。

ついにはテンションが上がりすぎて、二足歩行でピョンピョン！その跳ねるような動きが、SNSで流行した「ハッピー猫ちゃん」のようだったからか、小学生たちの間では「ハピハピワンコ」という可愛らしいあだ名で親しまれているのだとか。その名の通り嬉しさがあふれ出すような姿には、思わず頬がゆるんでしまいます。

再会に大喜び

待ちきれない様子のチョコプリンちゃんのもとへ、子供たちが「チョコプリン～！！」と名前を呼びながら駆け寄ってきてくれました。久しぶりの再会に、子供たちも「かわいい～」と大はしゃぎ。

早速みんなに囲まれてナデナデされると、チョコプリンちゃんもプロペラのような尻尾を全開にして大喜びです。大好きな子供たちに囲まれて、まさに幸せオーラ全開なひとときとなりました。

この投稿はTikTokで2.6万回以上再生され、コメント欄には「遠くから走ってきてくれた足音にほっこり」「尻尾振るのがどんどん早くなるの可愛すぎる」といった温かい声が寄せられました。

TikTokアカウント『@kuroshibawanwan_choco』さまでは、街の人たちに愛されながら暮らすチョコプリンちゃんの微笑ましい日常の様子が投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠kuroshibawanwan_choco」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。