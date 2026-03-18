カツラを被ったイタリアングレーハウンドの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で117万3000回再生を突破し、「研ナオコｗｗ」「国語の先生にいそうで草」「デパートで高級なサラダ買ってそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：Amazonで『犬用のカツラ』を購入→被せてみた結果…】

犬用カツラにチャレンジ！！

TikTokアカウント「soooou01」の投稿主さんは、『イヴ』ちゃんというイタリアングレーハウンドと暮らしています。この日、投稿主さんは、犬用カツラを買ってみることにしたそう。細顔のイヴちゃんのイメチェンができるよう、丸みを帯びたボブカットのヘアスタイルを選んだといいます。

商品が届き、早速イヴちゃんに被せてみた投稿主さん。しかし、現れたのは、まったく想定していなかったイヴちゃんの姿でした。

思ってたのと違う…！？

イヴちゃんの頭部が小さめだからでしょうか。綺麗なボブカットのカツラは横に広がるように型崩れを起こし、輪郭に沿ってキュッと丸まるような形に。ほとんど楕円のようなフォルムになったカツラは、毛先があちこちへ向いて独特すぎるありさまになってしまったのでした。

コメントでは、「国語の先生」「サラダ買ってそう」など、真面目で上品な雰囲気をまとう中年女性を連想する人が多発。中には、「研ナオコに似てる」と形容する人まで…。

なにはともあれ、いつもと違うイヴちゃんの姿を見られたことは確かですね

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こういう人に会ったことある気がする…」「うちの子にも買おうかなwww」「むせるくらい笑ったw」などのコメントも寄せられています。

TikTokアカウント「soooou01」には、イヴちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「soooou01」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。