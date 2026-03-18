補給艦「はまな」が警戒監視に

防衛省・統合幕僚監部は2026年3月16日、沖縄県の与那国島沖で、ロシア海軍の駆逐艦を確認したと発表し、海上自衛隊が撮影した当該艦艇の写真を公開しました。

【画像】無骨な外観..これが沖縄に出現したロシア海軍の駆逐艦です

今回確認されたのはウダロイIII級駆逐艦です。同艦は15日午後3時頃、与那国島の南約70kmの海域に出現。その後、与那国島と西表島の間を北東に進み、東シナ海へ向けて航行したとしています。艦番号は「543」で、ロシア海軍の太平洋艦隊に配備されている「マーシャル・シャポシニコフ」とみられます。

これに対して自衛隊は、第1海上補給隊に所属する補給艦「はまな」が警戒監視・情報収集を行ったとしています。

ウダロイ級駆逐艦は、旧ソ連が開発した大型対潜艦で、満載排水量は約8500トン。ステルス性を考慮して凹凸を減らした昨今の軍艦と比べると、無骨な外観が特徴です。

なお、「マーシャル・シャポシニコフ」は昨年10月にボリス・チリキン級補給艦と共に対馬海峡を通過しており、先月にインド海軍が主催した国際観艦式と多国間共同訓練（ミラン2026）にも参加しています。今回はボリス・チリキン級補給艦の姿は確認されておらず、途中で分離したようです。