アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は「必要ない」と表明しました。こうした中、ホルムズ海峡の航行の安全確保に向けて日本政府はどのような対応が可能か、慎重に検討を続けていると説明しています。

自衛隊の艦船の派遣は事実上撤回された形ですが、トランプ大統領に振り回され続けているだけに、政府高官は首脳会談でどのような要求が飛び出すのか「まだ油断はできない」と警戒しています。

高市首相

「自衛隊の派遣について現時点で予断を持ってお答えすることはできません。現時点で予定はいたしておりません」「日本の法律に従ってできることはできるけど、できないことはできない。それをしっかりとお伝えをするつもりですし、先方もこれまでの経緯から日本の法律よくご承知のはずでございます」

高市首相は18日夜、ワシントンに向けて出発します。

政府関係者によりますと、日米首脳会談で高市首相はホルムズ海峡での航行の自由の重要性を強調した上で、アメリカが事態の沈静化を図ろうとしていることに支持を表明する方向です。イランへの攻撃自体の評価は避けつつ、同盟国としての「連帯」を示す狙いがありそうです。

また、原油高対策としてアラスカ州産の原油の増産に向け日本が協力し、その上で、アラスカ産の原油を日本が調達する意向をアメリカ側に伝えることも検討されています。

政府関係者は、日本として法律面やオペレーション上の問題点を精査した上で、どういう提案ができるのか「ギリギリまでやる」と話しています。