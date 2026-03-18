倍賞千恵子、作曲家夫との夫婦ショットに反響「素敵なご夫妻」「楽しそう」「ベレー帽お似合いで可愛らしい」 パティシエ・鎧塚俊彦氏が公開
俳優の倍賞千恵子（84）が18日、パティシエ・鎧塚俊彦氏のインスタグラムに登場。倍賞と鎧塚氏に、倍賞の夫で作曲家の小六禮次郎を交えた3ショットが公開された。
【写真】「素敵なご夫妻」倍賞千恵子＆作曲家夫の夫婦ショット
倍賞は、13日に開催された日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式で最優秀主演女優賞を受賞。この日はそのお祝いをしたようで、鎧塚氏は楽しそうに笑みを浮かべる3人の写真を投稿した。
続けて「着飾った千恵さんも素敵ですが、私はすっぴんの飾らない千恵さんと六さんが大好き」とコメント。「今回、大きなご褒美を戴かれましたが、千恵さん夫妻はいつもの寿司屋のいつもの席で何も変わらない。そりゃそうですよね、芸歴72年。第一回の主演女優賞受賞からでも48年。本当に凄い事です」と尊敬の念に堪えない様子だった。
この投稿には、「受賞おめでとうございます」「素敵なご夫妻」「みなさん楽しそうなのがなによりです」「千恵子さんベレー帽お似合いで可愛らしい」「ずっと美しくお変わりのない倍賞千恵子さんを見習いたいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵なご夫妻」倍賞千恵子＆作曲家夫の夫婦ショット
倍賞は、13日に開催された日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式で最優秀主演女優賞を受賞。この日はそのお祝いをしたようで、鎧塚氏は楽しそうに笑みを浮かべる3人の写真を投稿した。
続けて「着飾った千恵さんも素敵ですが、私はすっぴんの飾らない千恵さんと六さんが大好き」とコメント。「今回、大きなご褒美を戴かれましたが、千恵さん夫妻はいつもの寿司屋のいつもの席で何も変わらない。そりゃそうですよね、芸歴72年。第一回の主演女優賞受賞からでも48年。本当に凄い事です」と尊敬の念に堪えない様子だった。
この投稿には、「受賞おめでとうございます」「素敵なご夫妻」「みなさん楽しそうなのがなによりです」「千恵子さんベレー帽お似合いで可愛らしい」「ずっと美しくお変わりのない倍賞千恵子さんを見習いたいです」などのコメントが寄せられている。