倍賞千恵子、作曲家夫との夫婦ショットに反響「素敵なご夫妻」「楽しそう」「ベレー帽お似合いで可愛らしい」 パティシエ・鎧塚俊彦氏が公開

倍賞千恵子、作曲家夫との夫婦ショットに反響「素敵なご夫妻」「楽しそう」「ベレー帽お似合いで可愛らしい」 パティシエ・鎧塚俊彦氏が公開