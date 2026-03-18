◆オープン戦 カブス―エンゼルス（１７日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手が１７日（日本時間１８日）、本拠のエンゼルス戦でオープン戦４試合目の先発。５回途中まで本塁打１本の１安打１失点８奪三振で降板した。

初回から２回１死まで４者連続三振で立ち上がった。２回１死で５番シャヌエルに四球で出塁されたが、後続を三ゴロ、空振り三振にしとめ、点を与えなかった。３回は３者凡退、４回は捕手の打撃妨害で先頭打者に出塁されたが、後続を３人で抑えた。

だが無安打で迎えた５回だった。先頭のカンデラリオに、外角低めへのスプリットを中越えに運ばれた。許した初安打が本塁打となった。その後２者連続三振を奪い、球数が７６球となったところで降板した。

今永は昨季ナ・リーグでワースト２位タイの３１本塁打を許し、９勝８敗、防御率３・７３にとどまった。今季のオープン戦でも２戦目のホワイトソックス戦（１日）で３被弾、前回登板の７日・アスレチックス戦でも１本を打たれており、開幕前の“一発病”克服が期待されていたが、この日許した唯一の安打も本塁打となった。