Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü4898±ß¡¡ÊÆ¹ñ³ô¾å¾º¤¬ÇÈµÚ¤·È¿È¯
¡¡18Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬5±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1200±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Îº®Íð¤ÎÄ¹´ü²½·üÇ°¤¬¤ä¤äÏÂ¤é¤¤¤ÇÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ1198±ß05Á¬¹â¤Î5Ëü4898±ß44Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï77.99¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3705.06¡£
¡¡ÊÆ¹â´±¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤ë·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¤·¡¢17Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î4±Ä¶ÈÆü¤Ç·×1300±ßÄ¶²¼Íî¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃÍº¢´¶¤¬¤¢¤ëÌÃÊÁ¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£³ô²Á¿å½à¤¬¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¾å¾º¤·¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£