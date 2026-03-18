元乃木坂46のメンバーで女優の若月佑美（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛車とに2ショットを公開した。

「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリング」などとつづり、愛車のカワサキ・エリミネーター400（PLAZA EDITION）にまたがっている写真などをアップ。

「本当に、暖かくなってきたなと思ったら物凄い花粉振り撒かれてるのやめれる？と嘆き」とつづった。

また、「ちまちゃんとも最近行けたので、ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく 新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」と最近、元乃木坂46の樋口日奈とツーリングに行ったことも明かした。

この投稿にフォロワーらからは「かっこよすぎてやば」「かっこいい」「ライダーわかちゅき格好良」「エリミネータープラザエディションも相まってカッコよすぎる！！」「イケメンすぎるて」「『漢』のカワサキが、よくお似合いです！！」などの声が寄せられている。

若月は2011年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。18年11月でグループを卒業し、卒業後は女優として活躍している。プライベートでは、21年12月に俳優の玉置玲央と結婚したことを報告。昨年2月に普通自動二輪車免許の取得、同7月に初バイク購入をSNSで明かしている。