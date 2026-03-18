お笑いコンビ・エバースが１７日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」の人気企画「ラブマゲドン」にコンビそろって登場。しかも同じ女性を指名する泥沼展開となっている。

この日は男性芸人と女性タレントがそれぞれ好きな人を指名し、両思いになればゲームを抜けられる「ラブマゲドン」を放送。唯一コンビで出演したエバースは、佐々木も町田も同じ女性タレントを指名した。

それがギャルモデルのみりちゃむ。一巡目ではまず佐々木がみりちゃむを指名したことが分かり、両思いならず。続けて町田の番となり、町田もみりちゃむを指名したことがわかり、佐々木は「キショ、こいつ」。町田は「これを知ってから選んだんじゃないんで」と弁明し、「ギャルのいいところを凝縮した人」などと熱烈アピールもみりちゃむは町田も選ばなかった。

そして二巡目。やはり二人の狙いはみりちゃむで、田村淳も「お前ら、好きだねえ」。佐々木は「譲れよ」というと、町田も「お前が譲れよ」の言い合いに。外野からは「両方違うんだから」の声が飛んでいた。

結果、二巡目もみりちゃむは２人を選ばず。果たして三巡目にドラマは生まれるのか。結果は次週となる。