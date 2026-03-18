吉川愛（26）と桜田ひより（23）が18日、都内のワーナー ブラザース スタジオツアー東京で行われた特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに、初代アンバサダーとして登壇した。

2001年（平13）公開の米映画シリーズ第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」（クリス・コロンバス監督）公開25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、開催すると特別企画では、ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験した驚きと興奮に満ちた日々を、名シーンにまつわる展示や演出を通じて、物語をたどるように追体験することができる。

2人は、魔法学校の制服姿で登場。父の影響でハリー・ポッター作品に出あった桜田は「小さい時に、お父さんと見たのが初めて。生まれた時は『−賢者の石』が公開されていた。音楽に圧倒され、近い年の俳優が一喜一憂する姿を見て、キラキラしたものを楽しんでいる自分がいた」と思い出を振り返った。そして「大人になっても、冬になったら毎年、見て、発見がある。いつ来ても、誰と来ても楽しめる。ワイワイ、全力で世界に没頭いただけたら、これ以上の幸せはない」と瞳を輝かせた。

吉川は、一番好きな作品は「ハリー・ポッターと賢者の石」と語り、イベントにも足を運ぶ熱烈なファンだ。「（作品は）母と見ていました。ずっと魔法を使ってみたい夢があった時に見せてもらった。入学し、魔法を使えていく姿、キャラ1人1人の個性に引かれ、その後も見ていった感じ」と振り返った。そして「特別イベントで、新たな体験ができる。出入り口から最後まで盛りだくさんで楽しめる」と呼びかけた。

2人は、ホグワーツ魔法魔術学校への入り口となる秘密のホームで「9と4分の3番線」ホームで、特急券をイメージしたケーキが登場し「かわいい！！」と大興奮。「ホグワーツ特急、出発進行！！」と声を大にした。