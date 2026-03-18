ギョギョ！『ドクター・ストレンジ』などでお馴染みのベネディクト・カンバーバッチが、プラダの「SEA BEYOND」キャンペーン映像でさかなクンとコラボレーションを果たした。

SEA BEYONDは、持続可能性と海洋保護に対する意識向上を目指し、プラダ・グループとユネスコの政府間海洋学委員会（ユネスコ-IOC）が2019年から支援しているプロジェクト。「Prada Re-Nylon for SEA BEYOND」コレクションでは2023年7月以降、売上の1％がSEA BEYONDに充てられている。

2019年に開始されると、2024年と2025年にはカンバーバッチを起用。2026年キャンペーンでは、『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）シュリ役などのレティーシャ・ライトと共に登場した。

Value and meaning - the power of knowledge, responsibility alongside creativity. For 2026, the Prada Re-Nylon campaign features Prada Ambassadors Benedict Cumberbatch and Letitia Wright in dialogue with the sea, a core element of Prada Group’s SEA BEYOND project aimed at… - PRADA (@Prada)

この新キャンペーン映像で、カンバーバッチは「自然の中で過ごしていると、“守りたい”という気持ちが起こってくる」とナレーション。続いて登場したライトが「次世代の海洋保護活動家を支援する必要がある」と伝えると、再びカンバーバッチが「ユネスコとのパートナーシップによるプラダのグループプロジェクト、Sea Beyondでは、世界中の子どもたちに海のことを理解してもらい、保護するための知識と道具を提供しています」とアナウンスしている。

その部分では、お馴染みのハコフグを被ったさかなクンが登場し、海を眺めている。さかなクンの帽子は子どもたちに受け継がれ、カンバーバッチのナレーションと共に、海洋保護の世代継承を象徴するアイテムのように描かれている。

なおSea Beyondは2025年より、さかなクンが率いる団体『SD BlueEarth』を支援しており、ワークショップ『さかなクン探求隊』にも参画歴がある。