紀ノ国屋、お得な「春のハッピーボックス」発売　バッグセットや山崎＆ドン・ペリニョンセットなど

紀ノ国屋は3月12日から、公式オンラインストアで「春のハッピーボックス」を販売している。

同商品は、紀ノ国屋オリジナルのバッグと食品を組み合わせた、お得なセット企画となっている。

〈販売ラインアップ（すべて税込・送料込）〉

・バッグ＆食品セット 9,400円

・お楽しみバッグセット（ブルー／ピンク）各9,400円

・山崎＆ドン・ペリニョンセット 50,000円

【画像5点はこちら】お楽しみバッグセット（ブルー／ピンク）、バッグ＆食品セット

「バッグ＆食品セット」は、バッグと紀ノ国屋の人気食品をまとめた定番のセット。「お楽しみバッグセット」は、買い物や外出に便利なバッグを中心に詰め合わせた内容となっている。

また、「山崎＆ドン・ペリニョンセット」は、シャンパンとウイスキーを組み合わせた豪華なセットで、特別感のあるラインアップとなっている。

各セットの内容は以下の通り。

◆バッグ＆食品セット（9,400円）

税込9,100円相当の商品を詰め合わせたセット。ハッピーバッグとシャイニーバイカラーの華やかなバッグに、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど、紀ノ国屋の人気食品を詰め合わせた。

◆お楽しみバッグセット ブルー（9,400円）

税込1万1,400円相当の商品を詰め合わせたセット。落ち着いたブルー系のバッグ4点に、フルーツグミなどを組み合わせている。まとまる保冷バッグやニューポケッタブルバッグ、カラーエコロジーバッグなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムをそろえた。

◆お楽しみバッグセット ピンク（9,400円）

税込1万1,400円相当の商品を詰め合わせたセット。まとまる保冷バッグやポケッタブルバッグ、エコロジーバッグなど、ピンク系のバッグにフルーツグミを組み合わせている。

【画像】バッグ＆食品セット、お楽しみバッグセット（ブルー／ピンク）

◆山崎＆ドン・ペリニョンセット（50,000円）

税込6万3,700円相当の商品を詰め合わせたセット。ドン・ペリニョンとシングルモルトウイスキー「山崎」に加え、まとまる保冷バッグ（スペースブラック）、おつまみパイやナッツ、ぬれやき煎などのおつまみをそろえた。

各セットは数量限定での販売となり、なくなり次第終了する。