【聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-】 3月19日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：26,400円

　BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は26,400円。

　本商品は「聖闘士星矢」のキャラクター「紫龍」が天秤座（ライブラ）の黄金聖衣を装着した姿を聖闘士聖衣神話EXシリーズで立体化したもの。素体はEX METAL素体が採用され、全高約175mmのサイズで造形されている。聖衣の彩色もリニューアルされ、表情パーツは完全新規造形となっている。

　天秤座（ライブラ）の黄金聖衣はオブジェ形態にすることも可能。

(C)車田正美／集英社・東映アニメーション