「聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-」がプレバンにて3月19日に予約開始
【聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-】 3月19日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：26,400円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は26,400円。
本商品は「聖闘士星矢」のキャラクター「紫龍」が天秤座（ライブラ）の黄金聖衣を装着した姿を聖闘士聖衣神話EXシリーズで立体化したもの。素体はEX METAL素体が採用され、全高約175mmのサイズで造形されている。聖衣の彩色もリニューアルされ、表情パーツは完全新規造形となっている。
天秤座（ライブラ）の黄金聖衣はオブジェ形態にすることも可能。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 17, 2026
『#聖闘士星矢』より
「聖闘士聖衣神話EX ライブラ紫龍-黄金聖衣の継承者-」が商品化決定！
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EX METAL素体を採用し全身聖衣の重量に対応！聖衣の彩色もリニューアルし、表情パーツは完全新規造形！
魂ウェブ商店にて3月19日16時より予約受付開始！#seiya pic.twitter.com/UDLRXFO7u9
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション