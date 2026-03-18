高市総理は日米首脳会談に臨むため、今夜、日本を出発しますが、先ほど、ホルムズ海峡への自衛隊派遣をめぐり「法律に従い、出来ないことは出来ないと伝える」との考えを示しました。国会記者会館から中継です。

高市総理は自衛隊の派遣について決まっていることはないと強調した上で、日米首脳会談では、“日本の立場をしっかり伝える”と意気込みを語りました。

立憲民主党 杉尾秀哉 参院議員

「現在戦闘状態にあるペルシャ湾、ホルムズ海峡への派遣、困難じゃないかと。出来ないことは出来ないと伝えるべきではないかと思いますけど、どうでしょう」

高市総理

「日本の法律に従って、できることはできるけど、出来ないことは出来ない、それをしっかりとお伝えするつもりですし、先方も、これまでの経緯から日本の法律よく御承知のはずでございます」

高市総理は、日米首脳会談では、「日本の国益を最大化することなどを主眼に置き、特に安全保障や経済安全保障も含む経済問題について、しっかり議論したい」と意気込みを語りました。

日本などへの艦船の派遣要請について発言がぶれるトランプ大統領ですが、ある政権幹部は、「相手はトランプ大統領なので、首脳会談まであらゆるシナリオを考えて臨むことになる」と、政府としては、ギリギリまで対応を検討する考えです。