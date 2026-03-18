「やっと出来たー」安田成美、手編みの新作バッグをお披露目 メロンが“すっぽり入る”サイズ感「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」
俳優の安田成美（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。手編みの新作バッグを披露した。
【写真】「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」メロンが“すっぽり入る”新作の手編みバッグ
これまでの投稿でも、たびたび編み物などのハンドメイド作品を紹介している安田。
この日は「やっと出来たー」と、センスが光るカラフルな色使いが特徴的なバッグを手にした写真を投稿。「丁度メロンが入る！」サイズとのことで、実際にメロンを収める写真も公開した。
コメント欄には「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」「とてもうれしそう」「欲しい」などの声が寄せられている。
【写真】「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」メロンが“すっぽり入る”新作の手編みバッグ
これまでの投稿でも、たびたび編み物などのハンドメイド作品を紹介している安田。
この日は「やっと出来たー」と、センスが光るカラフルな色使いが特徴的なバッグを手にした写真を投稿。「丁度メロンが入る！」サイズとのことで、実際にメロンを収める写真も公開した。
コメント欄には「カラフルでとっても可愛い」「素敵なデザイン」「とてもうれしそう」「欲しい」などの声が寄せられている。