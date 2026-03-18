アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船の派遣をめぐり、日本を含めた各国の支援は「もはや必要ない」と表明しました。

【写真を見る】トランプ大統領 日本などの支援「もはや必要ない」 イランでの軍事作戦めぐり「近い将来に撤退する」

トランプ大統領は17日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、「NATO加盟国の大部分から参加したくないと連絡があった」と自身のSNSで明らかにしました。

そのうえで、イランへの軍事作戦で大きな成果を収めたとして、NATOや日本・韓国などの支援は「もはや必要ない」と書き込みました。

アメリカ トランプ大統領

「NATOはとても愚かな間違いを犯した。ずっと言ってきたように、NATOが我々の味方なのか疑問だった。これはテストだったんだ」

トランプ氏はその後、記者団に「ウクライナ問題でNATOを支援することにも納得していない」と不満を表明しました。

また、トランプ氏は記者団からイランでの軍事作戦終了の見通しを問われ、「近い将来に撤退する」との考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「まだ準備はできていないが、我々は近い将来に撤退することになるだろう」

このほか、トランプ氏は中国側に延期を要請した米中首脳会談について、「5週間から6週間後」とすることで再調整していると明らかにしました。中国側も前向きだとの認識を示しています。