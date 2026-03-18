歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月17日、自身の公式ブログを更新。子どもたちとの微笑ましい一幕を報告しました。

【写真を見る】【 市川團十郎 】 「お！おぉ！抜き返した」麗禾＆勸玄の“身長比べ”ショット公開 夜は焼肉で栄養サポート「しっかり食べて背を伸ばそう！」





舞台を終えた後、長女の麗禾さん（市川ぼたん）と長男の勸玄さん（市川新之助）が楽屋を訪れたといいます。「楽しかったらしいです、よかった」と綴り、子どもたちの様子を温かく見守る親の姿が伝わってきます。









その後、「身長比べたい」と言い出したようで、團十郎さんは「この間は、勸玄の方が大きかったけど」と振り返りつつ、「お！おぉ！抜き返した」と麗禾さんが身長を抜き返したことを報告。「すご、2人とも伸び盛り」と驚きと喜びを素直に表現しました。









身長比べの様子を収めた写真には、2人が頭の上にティッシュペーパーの箱を乗せてバランスを保ちながら並ぶ姿が映っており、ユニークで愛らしい一場面となっています。









同日夜の投稿では、「お疲れ様 しっかり食べて 背を伸ばそう!!」と短くコメント。焼肉を囲む食事の場を設けたことも明かしました。









青い炎が灯るグリルと、鮮やかな赤色の牛タンの厚切りが盛りつけられた写真も投稿されており、子どもたちの成長を栄養面からもしっかりサポートしようとする親心がにじみ出ています。









この投稿に「麗禾ちゃんと勸玄君 成長期なのですね〜」「身長も抜きつ抜かれつの切磋琢磨ですね 微笑ましい」「良い勝負 両者譲らず御成長楽しみ」「おぉ！こうやって測ってたんですね」「お二人のご成長にほっこりしますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】