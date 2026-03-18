ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。“ロマンチスト度”が高いと思うメンバーを明かした。

同番組では、“クレープの好みでロマンチスト度が分かる”という心理テストを実施。バナナチョコクリーム、いちごクリーム、バターシュガー、ツナマヨネーズの選択肢から「バターシュガー」を選んだ塩崎は、「ロマンチスト度・中」との判定だった。

「ロマンよりも安心を重要視するタイプ、恋に過剰な演出は不要と思っているタイプ」との診断に、塩崎は「僕は結構ロマンチストですよ」と反論。夜景やサプライズも好きだといい、「スタッフさんの誕生日とかも、“買ってないよ”っていう雰囲気を出しておいてバーン！みたいな」と打ち明けた。

これにMCのタレント・若槻千夏は「みんなやるやつ」とツッコミ。「ロマンチストって、もっと上。誕生日プレゼントも、箱を開けたら謎解きが始まるみたいな」と分析すると、塩崎は「そういうのはやらないっすわ、苦手っすわ」と顔をしかめ、若槻は「私も“フ〜”ってなる」と寒気が走る様子を表現した。

そして若槻から「メンバーだとロマンチストの人はいる？」と聞かれた塩崎は「佐野（勇斗）さん」と断言。「佐野さんは、ロマンチスト度、超高い」と明かし、「“何がほしい？”って聞くんじゃなくて、会話してた中の“アレほしかったって言ってたよね”みたいなので」と説明した。

これには「ズルいな〜、結局モテんだよな」と若槻。塩崎も「顔もええし、ロマンチストやし」と感心していた。