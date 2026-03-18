【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12〜15日）

【映像】もはや泳いでる！驚異の泥沼走法（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）第3戦がケニアのナイバシャ湖周辺地域で開催。勝田貴元が日本人34年ぶりの優勝を達成したが、リタイアが続出したアフリカの自然溢れるステージで、あるマシンが泥沼を走る光景が「泳いでる」などと驚きの声があがった。

ケニア中部の草原エリアを駆け抜けるサファリ・ラリーは、「フェシュフェシュ」と呼ばれる細かい砂に加え、石、岩などの多い路面が特徴だ。しかし、雨が降ると路面はぬかるみ、まるで泥沼のような状態に一変する。

競技3日目デイ3のSS13「スリーピング・ウォリアー」は、ステージの一部がまさにそういった状態で、ラリーマシンのグリップも大幅に低下。さらに、多く水を含んだ粘度の高い泥がマシン内部に入り込んで悪影響を与えることで、トヨタの2台のマシンがリタイアしてしまう。

話題となった場面は、ヒョンデ、エサペッカ・ラッピの走行シーン。道幅は広いが、深いわだちができているため、タイヤが滑るうえにハンドルも取られ、まったくスピードを出すことができない。それに加えて、走れば走るほど泥のしぶきが高く上がり、ウインドウ含めマシン全体を泥で覆ってしまっている。

実況の布施宏倖アナが「前へ進めているだけでもすごい」と落ち着かない様子で語ると、解説担当の現役コ・ドライバー、小坂典嵩氏が、「ウォッシャー液がなくなって（ワイパーの泥を落としきれず）前見えてないんですよ。本当辛そうです」とハードな状況を付け加えている。

まっすぐ進むことすらままならず、もはや走っているというより泥沼の中を泳いでいるような物凄い光景で、まさにサファリが「世界一過酷」なラリーであることを証明するようなシーンだった。ちなみに、この日予定されていた2本目のスリーピング・ウォリアーはコンディション悪化によりステージキャンセルとなっている。

視聴者からは、「斜めに真っ直ぐ走ってる」「泳いでる」「悪路すぎるｗ」「車が泳いでる」「もはや泳ぎ」など、サファリの厳しいコンディションを楽しんで観ているようなコメントが集まっていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）