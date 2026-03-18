「真っ先に会う」高市総理が今夜アメリカへ　二転三転するトランプ発言に政府内も困惑…イラン情勢をどう議論？

トランプ大統領と会談するため、18日夜にアメリカへ出発する高市首相は、参議院の予算委員会で「イラン情勢を含めしっかりと議論を深めたい」と意気込みを語りました。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

二転三転するトランプ大統領の発言に国会での議論もイラン情勢一色ですが、首脳会談に向け首相周辺は「予断できない」と話すなど、直前まで状況を見極める考えです。

高市首相：

日々情勢が変わる、また米国側の発信が変わるこのタイミングですので、その中でG7の首脳の中で真っ先にトランプ大統領と直接会うということですから、日米関係を強化することを確認していきたい。さらには、今のイラン情勢も含む問題について、しっかりと議論を深めてまいります。

また、高市首相はホルムズ海峡への自衛隊の派遣を巡り、「完全な停戦合意が行われた後で貢献できることが皆無だとは言わない。その時しっかりと考える」と停戦後に検討する可能性を示しました。

一方、トランプ大統領の発信について、政府内では「また気が変わるかもしれない」「トランプ大統領の頭の中は分からない」といった懐疑的な見方が強く、首脳会談の直前まで不透明な情勢が続きそうです。