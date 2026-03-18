お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。改名談義で笑いを取った。

番組ではロッテリアが今年2月から「ゼッテリア」（看板商品の「絶品バーガー」と「カフェテリア」を組み合わせた造語）にしたのを糸口に、映画「Frozen（フローズン）」が日本では「アナと雪の女王」というタイトルになって大ヒットしたとか、「鼻セレブ」と改名されたティッシュペーパーの売り上げが大幅に上がったといった例が出された。

「改名はよくお笑い芸人さんも言われますよね」とMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から振られた児嶋が、次々と改名例を挙げた。「芸人さんは、海砂利水魚がくりぃむしちゅーに変えてボーンっと。もちろん、実力があってなんだけど。バカルディでずっとやってて、さまぁ〜ずに変えてボーンっと。改名ブームってあったもんね。で、X−GUN（バツグン）さんが丁半コロコロって変えて、特に何も起きなかった。我々の師匠ブッチャーブラザースもビー・ブロスに変えたけど、特に何も起きなかった」とオチもつけて、スタジオを笑わせた。

山里から「みんな、シレッと戻すんですねよ」と言われると、「いろんなパターン、あります」とうまくまとめた。