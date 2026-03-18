「小鹿野温泉大竜寺源泉」を抑えた1位は？ 1人旅で行きたいと思う「埼玉県の温泉地」ランキング！【2026年調査】
桜の開花が待ち遠しいこの時期、一足早く春の風を感じながら巡る温泉旅は、日常をリセットする特別な体験になります。誰にも気を使わず、自分のペースでゆったりと滞在を楽しめる魅力的な目的地が揃いました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「埼玉県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「埼玉県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：小鹿野温泉大竜寺源泉／98票秩父地方に位置する小鹿野温泉大竜寺源泉が2位。山々に囲まれた静かな環境で、都会の喧騒をリセットするには最高のロケーションです。星空の美しさや豊かな自然を独り占めできる贅沢さが、心身ともに癒やされたい1人旅ユーザーから支持されました。回答者からは「自然に囲まれた落ち着いた雰囲気の温泉地で、一人でもゆっくり過ごせそうだと思ったからです。都心からも比較的行きやすく、日常を離れてリフレッシュできそうな点にも魅力を感じました」（20代女性／神奈川県）、「小鹿野は観光地化されすぎていないため、とても落ち着いた雰囲気があります。一人でゆっくり自分と向き合う時間を過ごしたい時にぴったりです」（20代女性／東京都）、「美肌の湯で有名だから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：和銅鉱泉／112票1位に選ばれたのは、秩父七湯のうち最も古い歴史を持つ和銅鉱泉。日本最古の通貨「和同開珎」ゆかりの地としても有名です。歴史を感じる趣深い宿が点在し、素朴で温かいおもてなしが1人旅の孤独を心地よい癒やしに変えてくれます。回答者からは「秩父の自然に囲まれた静かな環境で、日常の喧騒を忘れてリフレッシュしたいからです。武田信玄が傷を癒したという伝説がある『和銅の薬湯』に興味があり、歴史を感じながらゆっくりと湯に浸かりたいです。都心からのアクセスも良く、思い立った時にふらっと1人で訪れやすい点も魅力に感じました」（30代男性／東京都）、「秩父の山間にある静かな秘湯で、和銅遺跡や聖神社など歴史散策も楽しめ、一人でゆったり過ごせるから」（30代男性／大阪府）、「歴史ある温泉地で落ち着いた雰囲気を感じながらゆっくり温泉に入り、自然豊かな景色の中で日頃の疲れを癒やしたいと思ったからです」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)