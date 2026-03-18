武藤敬司、“3Dで作った俺”が「ブサイク」と話題に！ 「本物の方がキュートです」「全く似てません」
元プロレスラーの武藤敬司さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。“3Dで作った俺”を公開し、話題となっています。
【写真】武藤敬司、“3Dで作った俺”を公開
この投稿には「似てなく無いか…？」「全く似てません」「別の人のデータじゃないですか!?」「やり直した方が良いです！」「これじゃない感」「本物の方がキュートです」「本物の方が全然イケメン！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】武藤敬司、“3Dで作った俺”を公開
「別の人のデータじゃないですか!?」武藤さんは「これが3Dで作った俺。こんなにブサイクなのか」とつづり、1枚の写真を投稿。3Dプリントした自身の顔を持っています。色が塗られていない上に武藤さんのチャームポイントであるひげがないため、別人のような印象です。
「俺って可愛い顔してるなぁ！」16日には「俺って可愛い顔してるなぁ！」とつづり、体がバルーンの中に入った姿を披露した武藤さん。ファンからは「気づいちゃいました？笑」「ベビーフェイス健在！」や「何をしてらっしゃるんですかww」「黒ひげ危機一発」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)