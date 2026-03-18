電撃結婚から15年・青田典子、夫・玉置浩二との最新ショットに反響「髪切りましたね」「素敵すぎる!!」
タレントの青田典子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手の玉置浩二（67）と俳優の佐藤浩市（65）との3ショットを公開し、ロングヘアをばっさりカットした近影ショットに反響が集まっている。
【写真】「髪型かわいいです！」電撃結婚から15年・青田典子の最新ショット
青田は、トークゲストとして出演する、17日放送NHK BSプレミアム4K『玉置浩二ショー』の告知とともに、収録現場でのオフショットをアップ。玉置とトークゲストの佐藤との1枚を披露した。
写真の中の青田は、以前よりもスッキリとしたヘアスタイルにイメージチェンジした姿を見せており、コメント欄には「髪切りましたね」「素敵すぎる!!」「とても素敵なお写真」「楽しみ」「髪型かわいいです！」などの声が寄せられている。
青田は、2010年7月に玉置と結婚した。
【写真】「髪型かわいいです！」電撃結婚から15年・青田典子の最新ショット
青田は、トークゲストとして出演する、17日放送NHK BSプレミアム4K『玉置浩二ショー』の告知とともに、収録現場でのオフショットをアップ。玉置とトークゲストの佐藤との1枚を披露した。
写真の中の青田は、以前よりもスッキリとしたヘアスタイルにイメージチェンジした姿を見せており、コメント欄には「髪切りましたね」「素敵すぎる!!」「とても素敵なお写真」「楽しみ」「髪型かわいいです！」などの声が寄せられている。
青田は、2010年7月に玉置と結婚した。