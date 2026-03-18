女優・倍賞千恵子（８４）のレアな夫婦ショットが公開された。

１８日までにパティシエ・鎧塚俊彦さんのインスタグラムに登場。鎧塚さんは「昨晩は千恵さんのお祝い 着飾った千恵さんも素敵ですが、私はすっぴんの飾らない千恵さんと六さんが大好き」とつづり、倍賞と夫で作曲家の小六禮次郎氏（７６）と食事する様子をアップした。

倍賞は１３日に都内で行われた第４９回日本アカデミー賞の授賞式に出席。主演した映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）で、４５年ぶりに最優秀主演女優賞を受賞した。２０１３年に「わが母の記」で受賞した樹木希林さんの同賞最高齢記録（７０歳）を更新する快挙だ。

鎧塚さんは「今回、大きなご褒美を戴かれましたが、千恵さん夫妻はいつもの寿司屋のいつもの席で何も変わらない。そりゃそうですよね、芸歴７２年。第一回の主演女優賞受賞からでも４８年」と自然体の倍賞夫妻と笑顔。「本当に凄い事です」と称賛した。

大女優の素顔にフォロワーは「素敵なご夫妻」「ずっと美しくお変わりのない倍賞千恵子さんを見習いたいです」「千恵子さんベレー帽お似合いで可愛らしい」「いくつになられても、飾らない美しさ憧れです」「『幸せの黄色いハンカチ』何回見てもドキドキ」「素敵なご夫婦 素顔がとってもステキですね」とほっこりしていた。