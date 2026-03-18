第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、オープニングゲームで激突する帝京・金田優哉監督（４０）と沖縄尚学・比嘉公也監督（４４）が、甲子園のスタンドで対談を行った。

昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞、新垣有絃投手（ともに３年）の２枚看板が残る沖縄尚学に対し、帝京は伝統の強打が売り。金田監督は「そうは点を取れない。安藤（丈二）、目代（龍之介）あたりにかかっていると思う」と２人の強打者をキーマンに挙げた。４番に座る安藤（３年）は昨秋、センバツ出場選手でトップタイの４本塁打をマーク。１５打点も２位の数字だ。２年生の目代も２本塁打を放つなど、非凡な長打力を誇る。

対する比嘉監督は「多少打たれるのは仕方ない。イニングで、いかに最少失点に抑えられるか」と投手陣の粘りに期待した。

金田監督は、選手として出場した２００２年夏の甲子園で開幕戦を経験。沖縄尚学と同じ沖縄の中部商を相手に１１―８で勝利した。一方の比嘉監督は２０１３年センバツの開幕戦で指揮を執ったが、敦賀気比を相手に２―１１で完敗。「苦い経験があるので、とにかく慌てないこと」と平常心を強調した。