◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

初優勝を狙うベネズエラが９回に勝ち越した。

同点に追いつかれて迎えた９回、先頭のアラエスが四球で出塁。代走・サノハが二盗を試み、米国からチャレンジ要求されたがセーフ判定覆らず無死二塁に。４番Ｅ・スアレスが左中間へ勝ち越しの適時二塁打を放った。地鳴りのような歓声が響き、場内はお祭り騒ぎとなった。

世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は、昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発した。

序盤から主導権を握っていた。両チーム無得点の３回。１死一、二塁の好機をつくり、迎えたのはベネズエラの２番・ガルシア。４球目が暴投で１死二、三塁となり、ガルシアが中犠飛を放った。重要な先取点を奪い、ナインやファンは大熱狂。大きな得点が刻まれた。

さらに５回だ。先頭のアブレイユが中堅へ豪快なソロ。貴重な追加点を奪った。

投げては先発したロドリゲスが好投。５回途中無失点と強打の米国打線を封じた。８回にマチャドがハーパーに同点２ランを浴びるも、その後攻撃陣が奮起し、勝ち越しに成功した

ベネズエラは初優勝を目指している。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）らタレントぞろい。準々決勝で前回王者の日本に勝利すると、準決勝ではイタリアに逆転勝ち。初めて決勝に進出していた。前回２３年大会では米国に敗れて敗退しただけに、リベンジの思いをたぎらせている。

米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指している。主将のジャッジ（ヤンキース）らを中心に戦力は充実。優勝大本命とみられていた中、１次ラウンドでイタリアに敗れ、一時は敗退の危機を味わった。それでも２位で通過するとカナダとドミニカ共和国を撃破して、決勝に進んでいた。