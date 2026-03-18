「今日好き」出身美女、母親に施したセルフネイルが「上手すぎてビックリ」「おしゃれなデザイン」と話題
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親に施したネイルを公開した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「セルフとは思えないほど綺麗な仕上がり」母親に施したジェルネイル
土屋は「ままにジェルネイルした」と報告し、母親の手元を写した写真を公開。「何年ぶりかのセルフネイルすぎたけど何気にうまくできた」と久しぶりの挑戦であったことを明かし、「マグネットネイルかわい」（※原文ママ）と、奥行きのある光沢が美しいマグネットネイルにドット柄を組み合わせたネイルを披露した。
この投稿に「セルフとは思えないほど綺麗な仕上がり」「上手すぎてビックリ」「おしゃれなデザイン」「センスの良さが光ってる」「お母さん思いで優しい」「親子仲が良さそうでほっこり」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「セルフとは思えないほど綺麗な仕上がり」母親に施したジェルネイル
◆土屋惺来、母親へのセルフネイルを披露
土屋は「ままにジェルネイルした」と報告し、母親の手元を写した写真を公開。「何年ぶりかのセルフネイルすぎたけど何気にうまくできた」と久しぶりの挑戦であったことを明かし、「マグネットネイルかわい」（※原文ママ）と、奥行きのある光沢が美しいマグネットネイルにドット柄を組み合わせたネイルを披露した。
◆土屋惺来の投稿が話題
この投稿に「セルフとは思えないほど綺麗な仕上がり」「上手すぎてビックリ」「おしゃれなデザイン」「センスの良さが光ってる」「お母さん思いで優しい」「親子仲が良さそうでほっこり」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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