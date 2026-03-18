双子出産の中川翔子、“おもちゃ天国”な子ども部屋披露「充実っぷりがすごい」「遊び放題で喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】歌手でタレントの中川翔子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳双子出産タレント「充実っぷりがすごい」おもちゃに囲まれた子ども部屋
中川は「おもちゃ天国になりはじめた」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。カラフルなおもちゃやぬいぐるみが並ぶ室内で子どもが寝転んでいる様子を公開した。また、別の投稿では「保育園みたい」とつづり、トイパネルが付いたベビーサークルの中で過ごす双子の姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「おもちゃ箱をひっくり返したみたい」「賑やかで楽しそう」「安全そうで安心する」「おもちゃの充実っぷりがすごい」「本当の保育園みたいで可愛い」「遊び放題で喜びそう」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「充実っぷりがすごい」おもちゃに囲まれた子ども部屋
◆中川翔子、おもちゃに囲まれた子ども部屋を披露
中川は「おもちゃ天国になりはじめた」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。カラフルなおもちゃやぬいぐるみが並ぶ室内で子どもが寝転んでいる様子を公開した。また、別の投稿では「保育園みたい」とつづり、トイパネルが付いたベビーサークルの中で過ごす双子の姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おもちゃ箱をひっくり返したみたい」「賑やかで楽しそう」「安全そうで安心する」「おもちゃの充実っぷりがすごい」「本当の保育園みたいで可愛い」「遊び放題で喜びそう」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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